Nicole Pillman: "En Chile les encanta el sonido de nuestro festejo, les parece muy innovador"

Nicole Pillman ya cuenta las horas para su gran presentación en Viña del Mar, señala que está bastante tranquila y tratando de nutrirse de todo lo que esta experiencia le está brindando. Sabe que el representarnos es una gran responsabilidad, pero no se inmuta, se ha trazado dar todo de sí y disfrutar a más no poder de este viaje junto a su familia y profesionalmente.

“Estoy súper tranquila en realidad. Hoy aproveché el día libre para ir a la playa, aunque el agua es helada igual pasamos un lindo día. Llegar a Viña del Mar es una experiencia enriquecedora, la producción es A1, los artistas que venimos a la competencia, somos profesionales, todos tienen carreras importantes en sus países”, señaló la cantante a Peru.com.

“Me siento feliz con este reconocimiento como cantautora, “Herencia” es mi cuarto álbum, un disco muy querido porque adoro la música criolla, pero proponer nuevas canciones para este género resulta algo difícil. El festival representa una gran oportunidad para difundir mi música y por supuesto la música peruana”, acotó la orgullosa peruana, quien nos representará en la Competencia Folclórica con la canción “Una misma sangre”, que pertenece a su disco “La Herencia”.

Nicole Pillman resaltó que ha podido conocer a muchas personas que valoran mucho nuestra música, tal vez mucho más que los propios peruanos.

“En Perú estamos acostumbrados a no creer en lo nuestro, hasta que alguien de afuera lo dice. Pasó con la comida, pasa con nuestra música. Muchos creen que la música peruana no podría llegar a conquistar otros mercados, pero a todos aquí en la competencia les encanta el sonido de nuestro festejo, les parece muy innovador”, indicó bastante emocionada.

Esta experiencia no podía dejarla pasar sin estar a lado de su esposo y su bella hija, quien ya está acostumbrada a la carrera de su madre, pues desde que nació – en el 2017 – la ha acompañado por el interior del país en cada una de sus presentaciones.

“Yo me llevo a mi hija a todas partes. Si ven en mi Instagram, he ido a diferentes ciudades del Perú (donde he tenido presentaciones) con Luciana, ella es mi prioridad. Y estar dos semanas (en Viña de Mar) lejos de ella, no había forma. Así que aquí estamos, mi esposo (que también es músico y co autor de “Una misma sangre”), Luciana y yo. Obviamente vino con nosotros la nana de mi hijita, a quien queremos mucho porque la cuida con mucho amor mientras estamos trabajando”, detalló.

Nicole Pillman no es la única peruana que nos representará en Viña, también está con ella Susan Ochoa. Ambas se han encargado de demostrar que lejos de nacer una rivalidad entre ellas, ha surgido una gran amistad.

“Susan canta hoy domingo y el martes, le deseo mucha suerte y sobretodo entereza”, fueron las sinceras palabras de Pillman.

A VOTAR

Nicole Pillman cantará el lunes 25 de febrero en Viña del Mar y su segunda presentación es el miércoles 27. “Vamos a hacer bailar a todos. No se olviden de descargar el app “Festival de Viña” y votar en el momento de mi presentación, solo se puede votar mientras canto”, resaltó.

ATENTOS

Este lunes 25 sale “Herencia, DeLuxe”, nueva edición del álbum de Nicole Pillman, en el que incluye “Una Misma Sangre”, versión Viña del Mar.