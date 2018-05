Nicola Porcella discute con Mathías Brivio por proteger a Angie Arizaga

Angie Arizaga sufrió una fuerte caída en Esto es Guerra y tuvo que ser auxiliada por los paramédicos en su camerino. Esto no se dio del todo, puesto que Nicola Porcella detuvo el trabajo del cuerpo médico para pedir que se retiren las cámaras.

Mathías Brivio le respondió a Nicola que grabar los permenores de una lesión era algo que siempre realizaban, pero Porcella insistió en que “no iban a hacer show” con su novia.

“Nicola estamos en un programa en vivo y esto es parte del programa. Lo hemos hecho con todos los que han sufrido una lesión”, dijo Mathías Brivio.

“Es mi novia, esto no es un reality. Si quieren hacer un show con todo esto, háganlo, yo no lo haré. Solo les pido que se retiren las cámaras (…) Mathías, siempre vas a defender lo que tienes que defender”, respondió Nicola Porcella, visiblemente molesto.

“Doctor, haga lo que tenga que hacer y enviaré a alguien de producción, porque no me pondré a discutir con Nicola respecto a lo que se tiene o no tiene que hacer en un programa en vivo”, añadió el conductor, para poner fin a la discusión.