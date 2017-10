Nicola Porcella anunció su salida de Esto es Guerra y se despidió así de seguidores

Todo tiene su final. Nicola Porcella utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su pronta salida de Esto es Guerra y lo hizo con un emotivo mensaje dedicado a sus seguidores.

“Con esta foto me despedido del programa que me dio todo, que me ayudo a crecer como persona y como profesional. Mañana es momento de cumplir lo que se dijo al inicio de esta temporada, entregar la banda de capitán”, inició Nicola Porcella en su mensaje.

“Me quedan 7 semanas en las cuales lo principal en mi cabeza es dejar todo por ‘Las Cobras’ y sobre todas las cosas hacer que en sus casas siempre tengan una sonrisa, se diviertan y disfruten, porque gracias a ustedes EEG es el numero 1”, añadió el líder de las Cobras.

Por último, Nicola Porcella prometió irse como campeón en la que promete ser la más impresionante final de temporada.

“A disfrutar estás 7 semanas, a ganar la 7ma estrella ⭐ para poder irme tranquilo. Gracias EEG y sobre todo gracias a todos los que siempre estuvieron conmigo apoyando, por ustedes soy lo que soy! #VamosCobras”, sostuvo.