Netflix estrena el primer tráiler de 'She-Ra y las princesas del poder'

She-Ra, hermana de He-Man, tendrá su propia serie animada para Netflix. La plataforma digital apuesta por la nostalgia y ahora trae a la palestra a la heroína que nació en 1985 de la mano de la marca de juguetes Mattel.

La serie estará a cargo de Noelle Stevenson, creadora de ‘Nimona’ y ‘Lumberjanes’. Como se recuerda, la escritora conversó con Entertainment Weekly y manifestó que “estaba realmente interesada en encontrar cuál sería mi próximo proyecto, algo épico, serializado, de acción y aventura, fantasía, ciencia ficción… Todas las cosas que quería hacer”.

“(‘She-Ra’) Tiene este elenco femenino mayoritario, se centra en un héroe femenino, tiene arcoíris y robots, tiene todo lo que me gusta en un solo lugar”, agregó Stevenson.

La trama. La vida sufrida de la huérfana Adora cobró sentido cuando decidió ponerse bajo servicio del malvado Hordak. La joven logra su objetivo y obtiene su primera misión: destruir la rebelión de las princesas.

Pero en el camino, como en la serie original, se da cuenta que Hordak tiene planes oscuros y decide cambiar de bando. En medio de toda su aventura se encuentra con el poder de Grayskull y logra convertirse en She-ra.

El estreno de ‘She-Ra y las princesas del poder’ en Netflix tendrá lugar el 17 de noviembre del 2018.

For the honor of Grayskull! The first full trailer for #SheRa and the Princesses of Power has arrived. pic.twitter.com/ZFroygRFDo