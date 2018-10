‘A Series of Unfortunate Events’: estas son las primeras imágenes de la última temporada

‘A Series of Unfortunate Events’ es una de las producciones más exitosas de Netflix y por eso cualquier información sobre la nueva temporada de la serie genera expectativa entre sus seguidores.

La plataforma digital acaba de presentar las primeras fotografías, a través de Entertainment Weekly, de la tercera y última temporada de la adaptación de la saga infantil ‘Lemony Snicket’, donde los huérfanos ‘Violet’, ‘Klaus’ y ‘Sunny Baudelatre’ tratan de esconderse del conde ‘Olaf’, quien pretende quitarles su herencia.

La nueva entrega de ‘A series of Unfortunate Events’ será la última adaptación de los últimos cuatro libros de la saga creada por el escritor estadounidense Daniel Handler.

Exclusive: Here's a first look at the final season of 'A Series of @Unfortunate Events' https://t.co/W0xXEPGeQG

El director de la serie, Barry Sonnenfield, contó a Entertainment Weekly que la temporada final será más emotiva para los personajes interpretados por los actores Malina Weissman, Louis Hynes y Presley Smith.

“Tiene mucha acción y los niños se han vuelto mucho más proactivos y menos víctimas”, señaló el showrunner de la serie.

We should probably have given the exclusive first look at season 3 to a more serious news outlet. Luckily, @ew has agreed to help us out tomorrow. pic.twitter.com/HoeIKROfb0