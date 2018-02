Natalie Vértiz y todo lo que dijo sobre su supuesto romance con Paolo Guerrero

En el estreno de Gisela Busca…, Natalie Vértiz reveló detalles de su supuesto romance con Paolo Guerrero. La esposa de Yaco Eskenazi acabó con los especulaciones que la tienen como protagonista desde el 2011.

La revelación se dio cuando Gisela Valcárcel le preguntó a la ex Miss Perú sobre sus anteriores parejas. Es aquí que Natalie aprovechó para aclarar que nunca tuvo una relación con Gino Pesaressi y mucho menos con Paolo Guerrero.

“Nunca estuve con él (Paolo Guerrero). Si me preguntas que significa él para mí, no significa nada. Me siento una peruana más apoyándolo que vaya al mundial más que ‘ah, salí con él y le tengo cólera por eso’. Salí, pero las cosas no sucedieron”, contó Natalie Vértiz en el nuevo programa de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, Natalie Vértiz y el futbolista Paolo Guerrero fueron vinculados hace 7 años. Los rumores de una romance surgieron con la aparición de una foto de ambos.

Cabe mencionar que actualmente Natalie Vertiz mantiene un sólido matrimonio con Yaco Eskenazi. Fruto de su amor nació Liam, quien está cerca de cumplir 4 años.