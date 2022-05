La conductora de ‘Estás en todas’ y modelo de alta costura, Natalie Vértiz cumplió uno de sus grandes sueños, ser parte de la alfombra roja de uno de los festivales de cine más reconocidos en el mundo: Cannes 2022, que este año se realiza desde 17 al 28 de mayo.

La modelo publicó en sus redes sociales videos y fotos de su gran paso por la alfombra roja. Ella llevó un vestido negro ceñido, con un gran escote en la espalda. Con una perfecta cola y un maquillaje impecable dejó sorprendidos a sus más de 3,6 millones se seguidores en Instagram.

“Cannes 2022, ¡Estoy listo para ti! @sanpellegrino_official haciendo realidad mis sueños❤️ Vestida en @monotofficial, ¡Aún no me lo creo! Qué honor 💫💫💫🙏 Cuidado con lo que deseas, tal vez lo consigas”, escribió en uno de sus posts.

Mientras en el video que compartió con sus millones se seguidores escribió: “Living the dream! #Cannes2022 aún sigo sin palabras para que expresar lo que siento! Solo puedo decirles que me siento sumamente feliz y agradecida con la vida y de ser embajadora de @sanpellegrino_official ! Este momento se queda grabado en mi corazón por siempre. @monotofficial obsessed with this dress! #SanPellegrino #CannesFilmFestivalDreamteam: @luceroboza best manager, gracias por tu dedicación y empuje ! Always the best time juntas! Love u!@elimizrahi & @marianovivanco for all your support and love!”.

De inmediato, sus amigos del mundo de espectáculos y sus seguidores le regalaron miles de ‘like’ por esta gran experiencia en su vida. “Eres la mejor mi amor”, escribió su esposo, Yaco Eskenazi. La conductora de ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel, le colocó “queen”.

La conductora de ‘América espectáculos’ Valeria Piazza le dijo: “Bella”. La actriz y modelo, Vanesa Jerí escribió: “Wow que GUAPA”. Hicieron lo propio Ignacio Baladán, Korina Rivadeneira, Carol Reali, Natalia Merino, Genaro Rivas, Daniela Salcedo, Mariana Vértiz, entre otros influencers.

VIDEO RECOMENDADO

Michelle Alexander ofrece papel a Tula Rodríguez

Tula Rodríguez agradece oportunidad a Michelle Alexander.