Mujercitas: Yolanda no soporta más y va en busca de Edwin

En el último capítulo de Mujercitas, Yolanda(Andrea Fernández) no aguanta más el infierno que está viviendo y va en busca de Edwin(Miguel Álvarez). Al encontrarlo ella solo atina a besarlo.

A pesar que ambos están enamorados no pueden estar juntos, ya que ella está casada con Pepe. “Y no podemos continuar así. Tengo derecho a ser feliz. Dime que no es demasiado tarde”, expresó.

Luego de varias tormentas, al parecer la calma llegó a la vida de Yolanda. Sin embargo, no se sabe cómo reaccionará Pepe y Jhonny al enterarse que se va con el amor de su vida.