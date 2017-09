Mónica Cabrejos tuvo acalorada discusión con oyente que defendía a Maritza Garrido Lecca

Durante su programa de radio, Mónica Cabrejos conversaba con los oyentes sobre los 25 años de la captura de Abimael Guzmán. Y sobre la salida de prisión de Maritza Garrido Lecca, tras cumplir su condena de 25 años por terrorismo.

Gabriela, de San Isidro, se comunicó con la conductora de radio y comentó que no pueden linchar a Maritza Garrida Lecca porque “ella se enamoró de un sinvergüenza como muchas otras”*.

“También la quieren linchar a ella. (Maritza) Garrido Lecca estudió conmigo en el colegio. Tú (a Mónica Cabrejos) también te enamoraste de un sinvergüenza. Ella se enamoró de un sinvergüenza y ahora la quieren linchar y matar. Mátenla pues entonces”, dijo Gabriela.

Mónica Cabrejos perdió la paciencia con la mujer y sostuvo que Maritza ya era adulta como para no darse cuenta quién era Abimael Guzmán.

“¿Tú crees que Maritza no sabía cuánta gente mató Abimael Guzmán? (…) Yo no voy a permitir que después de todas las muertes en nuestro país vengan a defender a Garrido Lecca y que digan que no era terrorista por estar enamorada. Ella lo estaba cuidando y lo protegía. Ningún amor te puede hacer perder la vista de lo que son los valores, y si lo haces tienes que ir a la cárcel”, puntualizó la conductora de Capital muy fastidiada por las declaraciones de la oyente.