Mónica Cabrejos a Karla Tarazona: "Estoy harta de ver que todos los días factura con su novela"

Mónica Cabrejos fue invitada al set del programa Espectáculos como parte del panel y no dudó en opinar sobre la polémica en la que se ha visto envuelta Karla Tarazona con Christian Domínguez luego que terminaran su romance.

Más de uno se quedó sorprendido luego que, la también conductora de radio, manifestara que se siente harta de escuchar todos los días en televisión nacional la novela de Karla, sobre todo le molesta que siga facturando con ese tema.

“Ustedes no lo sé, pero a mí Karla Tarazona me tiene harta. Todos los días está cobrando porque la gente consuma su novela (…) “¿Qué cosa cree, que no hay otras mujeres a las que les han sacado la vuelta? Terapia, señores”, dijo en un tono bastante fastidiada Mónica Cabrejos.

Finalmente, Cabrejos agregó, en el caso de Tarazona, que lo peor es que “sale como la víctima fustigándose todos los días con una mano, pero con la otra cobra. Eso ya es demasiado caradura”.