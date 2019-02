Miski Takiy inicia nueva temporada en TV Perú

Miski Takiy nombre quechua que en castellano significa Mi dulce cantar, inicia su nueva temporada 2019 llegando a todo el país desde el sábado 2 de febrero en el siguiente horario de 4:30 AM a 6:30 a.m. (estreno) y el mismo día de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. (repetición estreno). Mientras que los domingos de 4:00 a.m. a 6:00 a.m. (repetición), siempre bajo la conducción de las reconocidas y queridas interpretes nacionales Dámaris y Saywa.

El programa contará con nuevas y renovadas secuencias como; Nuestras Voces donde Saywa acompañada de diferentes especialistas de nuestras lenguas nativas (quechua, aymara, ashaninka, etc.) visitarán diversos lugares en la búsqueda del origen de las palabras.

También habrá la secuencia Creadores donde se conocerá el proceso de elaboración de un instrumento musical y cómo sus hacedores llegaron a seguir esta profesión; Orígenes espacio perfecto para los nuevos valores de nuestro canto folclórico quienes nos contarán sus historias en sus inicios musicales, y para finalizar Acústico secuencia de diálogo con artistas a fin de conocer su trabajo y proyectos.

Siempre la música de sierra y selva, tradicional contemporánea, fusión estará presente en este espacio.

En el primer programa del año se contará con la participación de reconocidos artistas como Princesita de Yungay, Amanda Portales, Pelo D´ Ambrosio, Anita Santivañez, Max Castro, Jessica Sánchez y su agrupación Tampay que nos interpretará Kacherentsi (tema ancestral Asháninka), la niña Perlita León desde Huamanga, entre otros reconocidos interpretes nacionales.

Miski Takiy programa de TV Perú, seguirá encargándose de recuperar el folclore tradicional autóctono de las distintas regiones del país con el objetivo de convertirse en el escenario ideal para dar a conocer a los nuevos valores, así como a los ya reconocidos interpretes nacionales.