Milett Figueroa a Tilsa Lozano: "No sé ejemplo de qué es"

Milett Figueroa una vez más vuelve hacer noticia, la bella modelo estuvo en el set del “El Reventonazo de la chola”, donde fue consultada sobre el enfrentamiento que protagonizó en televisión nacional con Tilsa Lozano.

La también actriz manifestó que la popular “Tili” la viene atacando desde hace más de cuatro años y le pidió que ya deje de hablar de ella.

“Después de tanto ataque, son cuatro años que ataca y ataca, y la verdad es que yo nunca le respondo. Estoy demostrando algo que me gusta hacer y viene la otra y ataca y ataca. De cuando acá, de cuando acá un jurado se ha puesto ‘pico a pico’ con una concursante, nunca. Por qué tirar barro, por qué tirar basura cuando puedes realmente levantar lo bueno de esa persona. Ella dice que no le gusta cómo le respondo a los medios, yo les respondo a los medios, pero no sobre ella porque ese no es mi trabajo”, dijo Milett.

“Su trabajo es salir a hablar, mi trabajo no es eso, yo me esfuerzo todos los días. Hoy día amanecí feliz, desperté y dije bendecida que soy, que afortunada que puedo ser, de repente las otras personas no lo son”, agregó Milett.

La popular Ninfa de “De vuelta al barrio” sostuvo que una de las cosas que más le fastidió de la exvengadora es cuando tuvo duros calificativos hacía su pareja, Patricio Quiñones.

“Lo menospreció, lo minimizó como si fuera una poca cosa. No sé lo que para ella es gran cosa porque no sé ejemplo de qué es”, expresó.