Milett Figueroa se disculpa con la esposa de Lucho Cáceres por esta razón

En las últimas semanas se especuló que Milett Figueroa podría tener una relación con Lucho Cáceres. La actriz en una reciente entrevista se volvió a referir al tema y manifestó que los rumores sí la están afectando.

“Tener que soportar esto solamente porque eres persona pública y aparentar que eres fuerte todo el tiempo no está bien (…) quiero demostrar y decir que sí me afectan las cosas que pasan. Si me afectan, sobre todo cuando se dicen cosas que no son”, sostuvo la actriz de “De vuelta al barrio”.

Asimismo, Milett Figueroa dudó en pedirle disculpas a la esposa de Lucho Cáceres por los rumores que la han relacionado con su colega.

“La mujer siempre es la que queda mal (…) sí quiero dejar en claro que es totalmente falso, es una especulación ridícula sin ningún tipo de lógica. Más bien le mando unas disculpas a la esposa de Lucho por tener que soportar este tipo de especulaciones que son inventos”, manifestó la modelo.