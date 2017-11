Michelle Soifer y Fabio Agostini se dicen de todo en Esto es Guerra

Michelle Soifer fue presentada como la última ‘bomba’ de Esto es Guerra y solo algunos minutos después tuvo su primer cruce de palabras con Fabio Agostini.

“Para Michelle, no me quiero llevar mal contigo, pero ya estás pasada de moda”, fue el comentario que hizo Fabio Agostini y que generó la molestia de Michelle Soifer.

“Podrás ser lindo, alto y cuerpón, pero lo que tú lograrás en toda tu vida yo lo he logrado en solo unos años en la TV. Además, el que estaba muerto y lo han traído para revivirlo, eres tú. Y no me gusta pelearme contigo porque tú no piensas antes de hablar, eres un bruto”, respondió de forma contudente Michelle Soifer.

“Que no se te olvide quien fue la primera persona que te ayudó cuando recién llegaste. La que cobraba por ti, la que te respaldaba, la que te consiguió un montón de shows y la primera persona que te mencionó para este programa era yo”, añadió la guerrera.

“Hay que saber reconocer y lo reconozco, tienes razón: eras, formas parte del pasado (…) Y vengo de uno de los mejores realities de España, así que cualquier cosa no soy”, manifestó el español.