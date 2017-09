¿Michelle Soifer se sometió a operación para bajar de peso? Esto dijo la cantante

Tras los rumores de que se había sometido a una operación para bajar de peso, Michelle Soifer se pronunció en su cuenta de Instagram de forma contundente.

“No me hice nada. Sigo cachetona y panzona… pronto estaré entrenando, por ahora solo en cama, reposo absoluto y cumpliendo con mis responsabilidades. Besos”, fue el mensaje que dejó Michelle en la popular red social.

Asimismo, la cantante recordó que hace un año fue operada de las cuerdas vocales. “Parece como su fuera ayer. Hicieron una cadena de oración para que todo salga bien, mi familia a mi lado, mis amigos conmigo y los michilovers. Gracias a las personas que me atendieron y se preocuparon en cada momento”, manifestó.

De otro lado, Rosángela Espinoza comentó que visitó a Michelle Soifer a la clínica, pero no quiso entrar en detalles. “No, nada de lipo y esas cosas, algo preocupada porque no es fácil. Está en reserva (su estado de salud), pero no es nada grave tampoco”, dijo la chica selfie.

Cabe mencionar que Michelle Soifer se encuentra alejada temporalmente de Esto es Guerra y se espera que pronto se reincorpore al programa.