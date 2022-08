Un tenso momento se vivió en la cuarta gala de “La gran estrella”. Micheille Soifer y Yahaira Plasencia se enfrascaron en una fuerte discusión luego que la chica reality fuera acusada que no apoyar a los competidores de su equipo.

Todo se inició cuando los participantes del programa llenaron de elogios a Yahaira durante el confesionario por ser la ‘Reina’ más comprometida con los miembros de su equipo, mientras que Micheille fue criticada por su poca presencia durante los ensayos.

Estas declaraciones no le cayeron nada bien a la intérprete de “La nena”, quien decidió increparle a la cantante de salsa por ningunear a las demás ‘Reinas’ del reality musical conducido por Gisela Valcárcel.

“Yahaira tampoco eres la santa patrona, para eso estamos la ‘Reinas’. Si tú quieres apoyar a todos los participantes, entonces nos retiramos las tres, ¿entonces qué estamos haciendo acá?”, arremetió Soifer.

La engreída de Sergio George no se quedó callada y le respondió: “No soy la santa patrona, pero me comprometo, algo que tú no haces”, le respondió evidentemente incómoda.

Gisela Valcárcel retornó a la pantalla chica el último 6 de agosto luego de estar ocho meses fuera del aire tras el término de la última edición de “El artista del año”, el cual tuvo como ganadora a Ruby Palomino.

La popular ‘Señito’ regresó con un renovado formato que busca mostrar a grandes talentos, quienes a su vez lucharán y mostrarán lo mejor de su faceta artística en busca de su ansiada internacionalización.

El nuevo programa de Gisela Valcárcel se inició con 12 participantes que competirán semana a semana con el objetivo de llegar a la gran final.

Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas como Micheille Soifer, Susan Ochoa, Ruby Palomino y Yahaira Plasencia. A su vez, Sergio George, Michelle Alexander, Morella Petrozzi y Adolfo Aguilar.

VIDEO RECOMENDADO:

La lista de canciones que la cantante colombiana, Shakira, dedicó a sus exparejas

Las canciones de Shakira están llenas de referencias a sus relaciones sentimentales, desde sus primeros novios hasta el último, Gerard Piqué, a quién también le habría dedicado unas líneas alusivas a su supuesta infidelidad. En este video haremos un repaso a los himnos románticos de la cantante colombiana y a quiénes iban dirigidos.