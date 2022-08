Los concursantes de “La gran estrella” pusieron en serios aprietos a Micheille Soifer, luego que le increparan su falta de compromiso con el reality conducido por Gisela Valcárcel.

Durante el confesionario, los participantes llenaron de elogios a Yahaira Plasencia al considerarla como una de las ‘Reinas’ más comprometidas con los miembros de su equipo, y criticaron a Micheille por su desinterés.

Uno de los concursantes dijo que casi nunca ve a la chica reality en los ensayos de La Academia, mientras que otra integrante del equipo de ‘Michi’ aseguró -detrás de cámaras- que le hubiera gustado pertenecer al team de Yahaira.

Estas declaraciones no le cayeron nada bien a la ‘Guerrera’ quien decidió responderle fuerte y claro a los que la criticaron. “Efectivamente no he ido a La Academia, he tenido muchas grabaciones, pero tenemos un chat, yo soy frontal y directa, y me encantaría que me digan las cosas en la cara”, cuestionó.

Gisela Valcárcel retornó a la pantalla chica el último 6 de agosto luego de estar ocho meses fuera del aire tras el término de la última edición de “El artista del año”, el cual tuvo como ganadora a Ruby Palomino.

La popular ‘Señito’ regresó con un renovado formato que busca mostrar a grandes talentos, quienes a su vez lucharán y mostrarán lo mejor de su faceta artística en busca de su ansiada internacionalización.

El nuevo programa de Gisela Valcárcel se inició con 12 participantes que competirán semana a semana con el objetivo de llegar a la gran final.

Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas como Micheille Soifer, Susan Ochoa, Ruby Palomino y Yahaira Plasencia. A su vez, Sergio George, Michelle Alexander, Morella Petrozzi y Adolfo Aguilar son los encargados de evaluar a los participantes.

