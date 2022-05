La actriz y conductora de televisión, Melissa Paredes, reveló que debido al escándalo que generó el ampay que protagonizó con Anthony Aranda, se le pasó por la cabeza terminar su relación con él para que la gente deje de hablar de ellos.

Estas declaraciones las dio en una entrevista para el programa magazine ‘En boca de todos’, donde también aclaró que es una persona feliz al lado de su pareja actual.

“Si, obviamente, se me cruzó por la mente poner fin a tanto escándalo, cosas que hasta ahora suceden... Fue en varios momentos, uno dice: ‘quizás si pasa esto dejen de molestar, van a dejar de decir ciertas cosas’”, reconoció Melissa Paredes.

“No hay nada más lindo que el amor, y al final lo que tú sientes es importante, no (hacer las cosas) por lo que los demás digan, sino por lo que tú quieras. Si hiciera lo que la gente quiere no sería una persona feliz”, agregó.

Además, explicó que en su momento conversó con Anthony Aranda sobre este tema y finalmente se dieron cuenta de que: “no podíamos estar separados”. Y explicó que sí ve al guerrero en su futuro. “Me gustaría (verlo en mi futuro), más allá de etiquetas, en cuanto a matrimonio o no, esas cosas trilladas... Es muy bonito soñar con el futuro y proyectarse”, dijo.

