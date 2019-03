Melissa Paredes protagoniza videoclip en México

El cantante y actor cubano Sian, quien está pasando por uno de sus mejores momentos en el mundo de la actuación al ser parte de la exitosa serie Like La Leyenda, que se transmite en horario estelar por el Canal de las Estrellas de Televisa, producida por Pedro Damian productor también de la famosa novela RBD.

El artista Cubano radicado en México, se encuentra próximo a ingresar al mercado nacional con uno de sus últimos temas “Dime que me amas”, sencillo con un estilo fresco y urbano que se perfila a ser uno de los favoritos del público Latino.

Sian, quien desde el 2017 perteneció a Warner Music Latina, con su Ex agrupación Ángeles firmado por ese entonces y de la mano del reconocido productor Sergio George, Hoy en día se encuentra próximo a grabar el videoclip de “Dime que me amas”, para lo cual acaba de confirmar la participación de la protagonista de Ojitos Hechiceros, quien se encuentra hace unos días en México, para grabar su participación en esta producción que será su carta de presentación en nuestro país.

“Miren con quien estoy… con SIAN a punto de grabar”_, muestra una emocionada Melissa Paredes en sus redes. Y es que como no estarlo de conocer a un artista carismático y multifacético, pues al igual que ella, cultiva el canto y la actuación.

Muy pronto será presentado el videoclip de “Dime que me amas”, grabado íntegramente en México y que tiene como protagonista a Melissa Paredes.

Más de SIAN:

Sian, ha sido parte de importantes producciones de teatro y música en Cuba, donde además cursó estudios en la prestigiosa ENA; en paralelo a su carrera como actor, fue trabajando arduamente en su carrera musical, siendo parte de la reconocida Boy Band cubana “Angeles” y conduciendo espacios musicales como Colorama y ColorHits.

En el 2016 ingresa a la CEA de Mexico, para al año siguiente firmar con Warner Music Latinoamerica. En el 2018 recibe una atractiva propuesta de parte de unas de las productoras más importantes de Televisa que lo hace alejarse de la agrupación para viajar a México y formar parte de la Telenovela Like La Leyenda de Televisa.

Gracias a su carisma y talento música, Sian ya ha sido parte de los cantantes que aperturan los shows de artistas de la talla de Pitbull yEnrique Iglesias. Asimismo ha sido parte de los cantantes que participaron de los premios Amas y IHeart Radio.