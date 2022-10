La exconductora de televisión Melissa Paredes negó las especulaciones sobre un supuesto embarazo y dijo que eso ocurrirá “de acá a muchos años”.

Durante la segunda gala de “El Gran Show”, la también modelo se pronunció sobre lo que quiso decir con su mensaje de la semana anterior.

“Salí del programa y en todos lados, ‘embarazo’, ‘embarazo’. Me dije: ‘¿Qué pasó?’ Es un tema privado que no se puede compartir abiertamente hoy por hoy, pero es un tema muy hermoso. Embarazada no, de acá a muchos años más”, señaló.

“Totalmente descartado. Dame unos cinco añitos”, agregó la ex Miss Perú al ser consultada por Gisela Valcárcel en torno a sus declaraciones de la primera gala.

El Gran Show: Melissa Paredes

¿Qué pasó en la primera gala?

“El Gran Show” se estrenó el último sábado 1 de octubre en medio de gran expectativa tras el precipitado de “La Gran Estrella”. El programa conducido por Gisela Valcárcel regresó cargado de varias sorpresas, entre ellos el regreso de Melissa Paredes a la televisión.

Además de la actriz, Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, Alan Castillo ‘Robotín’, el doctor Manuel Capillo, Dalia Durán, Leysi Suárez y Santiago Suárez fueron presentados como los competidores de esta temporada.

Mientras tanto en la mesa del jurado, Tilsa Lozano, Michelle Alexander, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi serán los encargados de calificar a los participantes que lucharán semana a semana en busca de llegar a la gran final.

La primera gala de “El Gran Show” dejó dos primeros sentenciados. Pese a que derrocharon talento en la pista de baile, ‘Robotín’ y Dalia Durán fueron los competidores con menos puntaje y ahora deberán batirse a duelo por su permanencia en el reality.

