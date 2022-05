La madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez Taboada reveló que el comunicado de Rodrigo Cuba, donde contradijo a su hija sobre que ambos habían decidido separarse, la destruyó.

Así lo reveló en una extensa entrevista que se animó a dar al programa ‘América hoy’, donde contó que aconsejó a Melissa Paredes que se retire de la casa de Rodrigo Cuba, ni bien decidieron separarse.

“Esas imágenes estuvieron mal, obviamente, porque ella no debió confiar en lo que supuestamente acordaron (Con Rodrigo Cuba) que hasta diciembre iban a estar juntos, pero cada uno hacía su vida. Melissa estaba destruida, no por el ampay porque él ya lo sabía, le dijo que haría el comunicado y él le dijo: ‘Hazlo tú porque eres tú la figura púbica y yo no’. Estaba destruida por lo que él había hecho, por el anuncio que lo mandó bien escrito y bien bonito”, señaló Celia Rodríguez.

“Ella misma me llamó y lógicamente le dije de todo porque eso está mal. Lógico que está mal, le dije: ‘no debiste confiarte’. Cuando ella me contó le dije que no viva allí (con Rodrigo Cuba), me dijo: ‘hemos quedado bien, vamos a hacerlo hasta diciembre’ y ya ves lo que pasó”, agregó la madre de Melissa Paredes.

Además, confesó que no solo sabía que Rodrigo y Melissa estaban separados antes del ampay, sino sobre la relación que había iniciado su hija con el bailarín Anthony Aranda.

“Yo sabía (de la relación con Anthony), soy confidente de mi hija, ella es mi confidente, yo sé todo, pero hay cosas que no puedo hablar porque no me competen, ella es adulta”, reveló.

