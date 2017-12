Melissa Paredes estalla en Instagram por críticas a su forma de vestir

Alejada del mundo de los espectáculos, Melissa Paredes disfruta de su etapa como madre. No obstante, en las redes sociales aun tiene que lidiar con algunas críticas.

A través de Instagram, la exchica reality le dedicó un extenso mensaje a sus detractores, quienes la señalaron por el atuendo que utilizó en la graduación de Rodrigo Cuba, quien culminó su Diplomado Ejecutivo de Gestión del Deporte.

“Para que de una vez revienten de la cólera, veo tantos comentarios que si me visto, que si salgo, que si no me arreglo, que si me arreglo, que si soy fea, que si me arreglo mucho, que si voy al gym, que si no voy, que si soy mala madre, que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si presumo, que si no presumo…..ufff y podría seguir”, manifestó Melissa Paredes en la red social.

“A mí me causa gracia ver a tanta gente acomplejada, vacía e infeliz. Porque hay que ser así para meterte al Instagram de alguien que no te cae solo a criticarle todo, yo vivo muy feliz y créanme hermosas seguidoras mías, que no me afecta en lo absoluto”, añadió la pareja del futbolista del Deportivo Municipal.

Cabe mencionar que para la ceremonia, Melissa Paredes lució una blusa naranja con una falda corta negra y gafas de sol. En tanto Rodrigo Cuba decidió vestir de terno negro.

“Esa ropa no es la adecuada para una reunión así, ¿qué te pasó Melissa?”, “te ves muy corriente”, “lindos, pero creo que no te vestiste de acuerdo a la ocasión”, “algo llamativo, se ve que te gusta vestirte así”, “es su estilo: tener que enseñar tanto para parecer linda”, fueron algunos de los comentarios que lanzaron en la anterior publicación.

Melissa Paredes hace caso omiso a las críticas y sigue adelante, con su bella familia.

