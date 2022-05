La exconductora de espectáculos, Melissa Paredes, aclaró a Ethel Pozo que sí la quiere y que sí es muy cercana a ella, tras haber dicho que ella no era de su círculo cercano cuando la hija de Gisela Valcárcel la entrevistó tras el ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“La última vez que nos vimos estaba pasando muchas cosas en tú vida y tu dijiste la frase (que no era de su círculo cercano) y luego se vino muchas interpretaciones, ¿qué quisiste decir? Como que me pusiste un parche... Sería bueno que tú lo digas”, le reclamó Ethel Pozo, al inicio de la entrevista exclusiva de Melissa Paredes con ‘América hoy’.

De inmediato, Melissa Paredes dejó en claro que sí le tiene cariño a la conductora de ‘América hoy’. “No hay amigos en televisión, siempre lo he dicho, siempre lo he creído, pero hay personas como tú, que te tengo un cariño increíble, sabes que te quiero, sabes que has sido muy cercana a mí, sabes que has sido un match que así no se da”, señaló.

Melissa Paredes aseguró que tampoco sus amigos de colegio, con los que son muy cercanos y con quienes hablan todo el día por teléfono, sabían acerca de su separación. “Yo tenía miedo que se diga en televisión (sobre mi separación) cosas a la ligera”.

Por su lado, Ethel Pozo explicó por qué lloró por la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en televisión y aclaró a Melissa porque ella también señaló en otro programa que no entendía sus lágrimas.

“Cuando me entero (de su separación) me imaginaba lo que se te venía, me imaginaba el dolor, me imaginaba el castillo bonito, tu casita feliz que yo vi, que es con la que yo soñaba y yo te decía que se destruía. Decía: ‘algo tan bonito cómo se está acabando y como quizás no me enteré para darte un consejo’ era por eso que las lágrimas se me caían”, aclaró.

