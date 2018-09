Melissa Paredes debutará en el cine con Gregorio Pernía, actor de Sin senos sí hay paraíso

Luego de protagonizar ‘Ojitos hechiceros’, Melissa Paredes sigue subiendo escalones en su carrera actoral y ahora se alista para debutar en el cine con la película peruana “¿Mi novia es él?”, que tendrá como protagonistas al popular cómico Edwin Sierra y el actor colombiano Gregorio Pernía, el popular narcotraficante el ‘Titi’ de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’.

El rodaje de esta cinta nacional se inicia este fin de semana y tendrá como escenarios la ciudad de Lima y la calidad ciudad Tarapoto. El personaje que dará vida Edwin, será a la popular ‘La Fuana y promete sacar chispas en la pantalla grande.

“Acabo de llegar al Perú y realmente estoy encantado con esta película, es un guión que escribió Edwin y lo tenía desde hace tiempo, cuando me lo manda para leerlo realmente me gustó de inmediato, por eso acepté la propuesta. Nosotros nos conocimos a inicios de año y surgió una gran química, además por Perú yo siento que tengo una deuda pendiente por tanto cariño”, indicó Gregorio Pernía, que por primera vez viajará a conocer la selva peruana.

“Ya he venido en dos o tres oportunidades al Perú, primero como parte del elenco de ‘La hija del mariachi’, donde incluso me llegué a presentar en Mega Plaza y fue alucinante. De Melissa Paredes no conozco mucho de su trabajo, sé que acaba de hacer una telenovela y le fue muy bien, ahora lo único que yo le he aconsejado es que siempre guarde la humildad y tener siempre los pies sobre la tierra, esa es la clave del éxito para mantenerse en esta carrera de la actuación”, comentó el actor.

Gregorio Pernía permanecerá dos semanas y media en el Perú rodando ‘¿Mi novia es él?’, luego retorna a Estados Unidos a realizar presentaciones pactadas como el ‘Titi’ por diversos locales