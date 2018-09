Melissa Paredes confirmó que se retiró implantes del busto

Hace algunos días una usuaria de Instagram sorprendió a Melissa Paredes con una pregunta sobre su anatomía que causó el asombro y el desconcierto de todos los que no habían notado este cambio.

“Meli te ves bella, te ves natural. ¿Te has sacado los implantes de los senos?”, consultó una de sus seguidoras, a lo que Melissa Paredes respondió: “Jajajaja ¡En todas estás! Qué linda, te mando un besote”.

En aquella oportunidad Melissa Paredes no ofreció una respuesta clara a la interrogante, por lo que no pudo evitar ser consultada sobre el tema tras asistir a la inauguración de una conocida tienda de venta de electrodomésticos.

“Es mi cuerpo y yo decido, recién voy dos semanas y media sin los implantes y todo va bien, porque la misma doctora que me los puso, me los ha retirado”, manifestó la exMiss Perú.

“Recuerdo que ella me decía que no me los ponga, pero yo soy terca. Sin embargo, siempre me he sentido una chica sexy, un implante no te cambia la actitud”, agregó al respecto la también modelo.

Asimismo, Melissa Paredes consideró que su trabajo como actriz, no requiere que luzca tan voluptuosa. “Todo tiene su tiempo. Además, para mi próximo proyecto en el cine quería lucir mejor”, precisó Melissa Paredes.