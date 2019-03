Melissa Loza llora desconsoladamente por ataques y muestra su resultado de examen toxicológico

La modelo y exchica reality Melissa Loza se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que detuvieran a su pareja, Juan Diego Álvarez Vigil, por el delito de tráfico de drogas. Ahora la popular ‘diosa’ rompió su silencio y contó su verdad.

La modelo se presentó en el programa “ATV Noticias Edición Matinal”, junto al padre de su pareja y su abogado, para brindar su descargo y desmentir las declaraciones que señalaban que ella estaba secuestrada.

“Se ha dicho que estoy secuestrada, que soy drogadicta cuando todos saben que soy deportista. He construido una carrera de 17 años. Estoy en mis 5 sentidos. Yo no me drogo”, reveló Melissa Loza.

“Yo no soy consumidora. ¿Si alguna vez he fumado un troncho? No… Por último, si quisiera hacerlo lo hago por mi voluntad, yo, no porque alguien me obligue”, agregó la exintegrante de “Esto es guerra”.

Para comprobar su versión, Melissa Loza se realizó un examen toxicológico particular de manera voluntaria, cuyo resultado fue negativo para marihuana, desmintiendo así las declaraciones de su madre que señalaban que ella se había vuelto una consumidora por culpa de su pareja.

Cabe señalar que estos rumores surgieron a raíz de que la madre de Melissa Loza dijera en el programa de Magaly Medina que su hija se encontraba secuestrada y que la había visto consumiendo drogas.

Melissa Loza eligió el programa de Milagros Leiva para romper su silencio y no pudo evitar el llanto luego de que la periodista le hiciera una pregunta sobre su madre, quien salió la semana pasada a contar lo que pasaba con su famosa hija.

“Tú quieres hacer tu hogar, quieres formar tu familia y ¿tu mamá está haciendo esto porque ya no le estás dando plata?”, dijo Milagros Leiva.

“Es terrible esto, (estalla en llanto y después de una larga pausa) soy una mujer fuerte, pero no con injusticias, han manchado mi honor, la de mi hija, la de mi novio, la de mi familia”, dijo en voz alta Melissa Loza.

“Yo la perdono, de verdad”, señaló la bella modelo sobre Guadalupe Vigil, su madre.

No obstante, Loza se preguntó por qué su madre se preocupa recién ahora y no “¿cuando tenía 14 o 15?, ya no quiero hablar, no voy a tocar a mi madre, mi madre es otro tema, dejémoslo ahí”.