Melissa Klug reveló el motivo de su alejamiento con Ítalo Valcárcel

En la reciente emisión de ‘El reventonazo de la chola’, la bella Melissa Klug se confesó y detalló sobre su alejamiento con Ítalo Valcárcel, quien hace algunos días, los medios dejaron entrever que el bailarín habría sacado los pies del plato durante sus vacaciones.

Melissa Klug indicó que su separación con Ítalo Valcárcel fue porque este último no le contó que había salido a divertirse a una discoteca acompañado con una misteriosa mujer y lo más incómodo para ella fue enterarse por otros medios.

“Lo que me incomodó fue que él no me haya contado. Normal, pero no me contó, yo me enteré por otro lado y decidí alejarme”, sostuvo Melissa Klug en entrevista exclusiva a ‘La chola Chabuca’.

Sobre los ingresos de Diego Chávarri e Ítalo Válcarcel a ‘Esto es Guerra’, Melissa Klug indicó que les desea lo mejor en esta nueva etapa a sus examores y a la vez señaló que los dos ‘guerreros’ ganaron protagonismo en la televisión gracias a ella.

Por último enfatizó que no desea regresar con ninguno de los dos, Diego Chávarri e ítalo Valcárcel, pues la chalaca considera que más importante es su tranquilidad.