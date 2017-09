Melissa Klug arremete contra “Peluchín” por haberse burlado de sus hijas

Melissa Klug se presentó en el “Reventonazo de la Chola” y habló sobre los cuestionamientos que recibieron sus hijas tras no responderle a Rodrigo González quién era Maritza Garrido Lecca.

“Esto generó burlas a mis hijas. Han sido semanas de insultos. Las expuse, pero se trataba de una causa benéfica. Lamentablemente confíe en el productor. Se supone que solamente iban a preguntar sobre mi vida. Muchos jóvenes de esa edad aún no están enteradas de esa mujer (Martiza Garrido Lecca)”, dijo Melissa Klug.

“A mí nadie me va decir cómo criar a mis hijas, soy mamá desde los 15 años. Me dolió bastante el comentario que él (Rodrigo Gonzalez) hizo, fue fuera de lugar”, agregó en el programa de Ernesto Pimentel.

“No puedes condenar a una persona por no saber responder. Él quiso que todo el Perú las vea como ignorantes, eso fue lo que hizo. Cuando me tocan a mis hijos me convierto en una fiera. Yo por ellas mató”, finalizó