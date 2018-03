Mayra Goñi: esto le respondió a Génesis Arjona luego que le llamara “frentona”

Génesis Arjona, integrante de Esto es Guerra y quien se hizo famosa tras ser vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi arremetió contra Mayra Goñi y le llamó “frentona”.

Génesis Arjona afirmó que Mayra Goñi se ha referido a ella indirectamente en muchas ocasiones por defender a Flavia Laos, quien reveló que estuvo con el ‘Pato’ Parodi.

“No dije nombres en mi video (de Instagram) porque simplemente no me sé el nombre de ella y no le digo más de cuatro cosas por respeto a que Fabio me cae muy bien. Te voy a decir quién es… Describirla porque no me sé el nombre. Es la chica pelinegra, que tiene una frente así de grande. Me busca una vez, dos veces…cada vez que tiene un micrófono se la pasa tirando indirectas (…) Supérame niña, supérame”, dijo Génesis Arjona.

Luego que Mayra Goñi vio las declaraciones de la “guerrera” no dudó en responderle fuerte y claro.

“Me presento para la señorita. Mi nombre es Mayra Goñi, soy actriz, cantante peruana y no tengo que salir hablando de alguien para hacerme famosa. Se puede informar quizá. Estoy orgullosa de tener mi frente, me amo como soy. y no tengo ningún problema por el comentario”, dijo Mayra Goñi.