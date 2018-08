Mayra Goñi: mira qué dijo sobre presunto distanciamiento entre Alessandra Fuller y Flavia Laos

Mucho se especuló en torno a un presunto distanciamiento entre las jóvenes actrices Alessandra Fuller y Flavia Laos. Se dijo que Flavia sería la manzana de la discordia entre la ruptura de ‘Ale’ y Pablo Heredia, pero no se sabían detalles hasta ahora.

La tercera protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’, Mayra Goñi salió al frente para aclarar por qué las tres recordadas ‘quinceañeras’ ya no se lucen juntas en las redes sociales tal y como lo hacían antes.

“No pasa nada. Como no grabamos mucho con ella (Alessandra Fuller) y grabamos más con Pablo, como que estamos de parte de él. No sé que pueda pensar. La saludo, normal. Más me cruzo con Pablo, lo tengo que soportar a ese hombre que es como una amiga para mí”, precisó Mayra Goñi a las cámaras de América Espectáculos.

La novel actriz no dudó en aclarar que entre Flavia Laos y Pablo Heredia solo existió y existirá una gran amistad. Esto luego de los rumores que señalaban que ambos mantienen una relación secreta.

“Ahora hasta lo vinculan con Alondra por un video. La gente está confundida, uno puede tener amigos. Mis amigos van todos los días a mi casa y no quiere decir que vaya a hacer algo malo. Paren con ese tema, yo creo que todos somos amigos y si, en algún momento, el hombre quiere rehacer su vida, está soltero, lo hará y se enterarán”, señaló Mayra Goñi.

Por otro lado, Mayra contó que pronto volverá a vivir con su mamá, pues no soporta la independización y no puede vivir sin la atención de su progenitora. Además, expresó su alegría luego de confirmar que compartirá escenario con la artista colombiana Karol G este fin de semana en una conocida discoteca de Miraflores.

“Es un honor para mí compartir escenario con una gran persona y gran artista como Becky G. Espero que por ahí me vea el manager y me lleve como cantante que es lo que quiero”, agregó Goñi.

Hay que recordar que Alessandra Fuller terminó su relación con el actor argentino Pablo Heredia luego de 4 años. Los rumores señalaban que esto se debía a una tercera persona y la señalaban a Flavia Laos; sin embargo, la rubia actriz no dudó en desmentir lo dicho.