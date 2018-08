Hace algunas semanas empezaron a circular rumores que apuntaban a que Mayra Goñi y Fabio Agostini habían terminado su relación amorosa, pero la pareja los desmintió con una serie de videos que publicaron en sus redes sociales.

Sin embargo, los últimos días esta información volvió a tomar fuerza, luego que se les viera vacacionando por separado: mientras el ‘guerrero’ viajó a Brasil, la cantante se paseaba por las calles de Chiclayo con su inseparable amiga Flavia Laos.

Por ello, Mayra Goñi decidió aclarar su situación sentimental y terminar de una vez con las especulaciones sobre su presunta ruptura con Fabio Agostini, con quien mantiene un romance desde hace aproximadamente medio año.

“Nada que ver (que han terminado), él (Fabio Agostini) está disfrutando de la semana de vacaciones que ha tenido en Brasil, así como yo voy a disfrutar de mi mes de vacaciones”, dijo entre risas Mayra Goñi a las cámaras de América Espectáculos.

“A fin de agosto me voy con mis amigas a Europa. Si los dos coincidimos en algún momento, nos iremos de viaje juntos”, agregó para luego asegurar que “todo está muy bien”, entre ellos, aunque indicó que no sabe por qué le gusta tanto el país carioca.

“No sé por qué le encanta tanto Brasil, esa es mi pregunta. No creo (que sea por las brasileñas) (risas)… Yo era celosa, pero ya no. Igual confío en Fabio, si hace algo, él se la pierde. Si me la quiere hacer (infidelidad), me la hace acá, allá o en cualquier lugar”, indicó Mayra.

Mayra Goñi aclara por qué no viajó con Fabio Agostini a Brasil. (América TV)