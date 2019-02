Mauricio Fernandini: "Agradezco ser provinciano y estoy muy orgulloso de mis raíces"

Después de dos años de ausencia, Mauricio Fernandini regresó con una nueva propuesta, Encendidos. Se trata de un programa radial que se emite de lunes a viernes a las 10 de la mañana por RPP.

El orgulloso chiclayano de gran trayectoria no solo ha demostrado su pasión por el periodismo, sino también por nuestra cultura. Lo conocemos también como campeón de marinera pero confiesa que es amante de todas las danzas, es por ello que todo este tiempo se ha enfocado en posicionar un festival multicultural en Lima, que se estrenó en octubre, donde se resaltó el valor de nuestras danzas.

Aunque siempre estuvo atraído por la radio, es ahora donde se le presentó la oportunidad de ser parte de esta plataforma, la cual – según cuenta – es una etapa que lo emociona mucho.

¿Siempre quisiste hacer radio?

La radio es algo que siempre me ha atraído. Siempre he estado vinculado a él, mis primeros años fueron en Panamericana Televisión y mis vecinos eran de Radio Programas del Perú porque todos compartíamos el inmueble. Siempre me vi atraído por esta plataforma, esta maravillosa oportunidad de comunicarse sin tanto aspaviento tecnológico mientras ayudas a la gente.

¿De qué se trata esta nueva propuesta?

Con este programa queremos rescatar la entrevista entretenida y distendida, a esa hora (las 10 a.m.) ya cada uno está instalado en donde debe estar, en el trabajo y las amas de casa que hoy en día hacen las tareas domésticas y también pueden tener su propia empresa. Para mi ellas son las heroínas de esta sociedad, porque muchos no valoran lo que hacen, su trabajo es ininterrumpido. El programa va dirigido para ellas también, tendrán información seria para tomar una mejor decisión con sus negocios.

Llegas a la radio cuando la tecnología está en todo su auge…

Es una revolución completa, yo me he comunicado con muchas personas a través del telegrama. En ese entonces era lo más rápido. Yo he hecho mi carrera con una máquina de escribir, no existían los celulares. Creo que es importante la tecnología porque si está bien canalizada puede mejorar nuestra forma de vida. Así que estoy adecuándome y no duden que estaré atento a las redes y responderé todo lo que escriba el público.

Otra de tus pasiones es disfrutar de nuestra cultura. ¿Tendremos este tipo de temas en el programa?

Claro, yo agradezco ser un provinciano y estoy muy orgulloso de mis raíces. Creo que todos los peruanos somos dueños de una cultura riquísima, tenemos la mayor cantidad de danzas y celebro cuando un peruano las baila con emoción. Vivo fascinado por todas las culturas. Reconozco que me deslumbra la cantidad de micromundos que existen en nuestro Perú. La paleta de colores de cada vestimenta me emociona y la disfruto.