Marjorie de Sousa reaparece con cheques de Julián Gil para "devolvérselos"

Marjorie de Sousa cumplió con sus amenazas y apareció ante la prensa con los cheques que hasta el momento le depositó Julián Gil para devolvérselos al actor, pues aseguró, una vez más, que solo ella costeará los gastos de su hijo.

Como se recuerda, un examen de ADN confirmó que el pequeño sí es hijo de Julián Gil. Es aquí donde Marjorie de Souza salió a decir que renunciaba al dinero del actor.

Fue hasta el 15 de febrero que la actriz mostró seis cheques por concepto de pensión, y aseguró que se los devolvería a su ex. Sin embargo, se sabe que este dinero es para el bebé, por lo tanto no puede ser rechazado.

“La pensión es irrenunciable, lo que está regresando es para que el señor haga un fideicomiso, en favor de Mati (el bebé). Los demás que vaya depositando no los vamos a recoger”, explicó la abogada de Marjorie de Souza.

Por su parte, el abogado de Julián Gil explicó que no sería parte de esa “manifestación”, por lo que no recibiría los cheques. Si desea, puede entregarlos al juzgado.

“A mí no me pueden entregar un cheque en la calle, si pueden hacer una manifestación, que lo hagan, pero en el juzgado, no en una esquina de una calle”, dijo el abogado de Julián.

“Ya no me queda claro de qué son los cheques”, acotó el abogado, quien resaltó que quedó confundido cuando la defensora de la actriz dijo que los cheques “no eran por concepto de pensión alimenticia”. ¿Entonces?