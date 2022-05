El joven empresario y exchico reality, Mario Irivarren salió al frente para aclarar que en este momento de su vida quiere estar en paz tras los dimes y diretes que ha protagonizado con su expareja, Vania Bludau, quien lo acusó de agresión física y maltratos.

Así lo dijo en una entrevista para el programa ‘América hoy’, donde además pidió a sus amigos y familiares cercanos no involucrarse en la polémica que vive con Vania Bludau. Esto luego que su amiga Evelin Jimenez revelara chats de una conversación con la joven sin su consentimiento.

“En este caso quiero aclarar que yo no tenía la más mínima idea que Evelyn haría esas declaraciones. Yo no lo consentí, no lo aprobé y por supuesto no lo respaldo... Aprovecho para también pedirle a cualquier persona de mi círculo cercano que se abstenga de hacer cualquier tipo de comentario. Ya que yo no lo autorizo ni respaldo. Que queda claro que la única persona que está en condiciones de decir, afirmar o contar lago soy yo. Y que, si tuviera intenciones de hacerlo, lo haría personalmente, no a través de alguien”, aclaró Mario Irivarren.

El empresario aseguró que la situación que está viviendo con Vania Bludau le ha ayudado para entender la importancia de estar bien consigo mismo y ofrecer lo mejor de sí.

“Estoy buscando siempre entender, sanar, mejorar y me encuentro en ese proceso. Yo he demostrado que mi intención no es iniciar una guerra, entrar en dimes y diretes o atacar a alguien, sigo buscando mi paz emocional y personal. Yo quiero continuar trabajando en mí, en mi trabajo personal y que tanto Vania como yo podamos encontrar la paz y la tranquilidad para sanar”, acotó.

Mario Irivarren sigue generando polémicas.

