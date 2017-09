Esta es la transformación de Mario Irivarren con el paso de los años

Luego que Rosángela Espinoza comparó a Mario Irivarren con el cantante Jimmy Santi, aquí compartimos una galería de fotos del antes y el después del integrante de Esto es Guerra.

Recordemos que en la edición pasada de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza no toleró las pesadas bromas de Mario Irivarren respecto a sus supuestas operaciones y le devolvió el golpe comparándolo con el cantante Jimmy Santi.

Mario Irivarren fue comparado con Jimmy Santi por Rosángela Espinoza. ¿Qué te parece? (Video: América TV)

“Me molestan las personas caraduras. Yo digo ‘senos, pompas’ y él me dice ‘todo lo que te has hecho’. Ok, sí, pero tú toda la transformación que te has hecho que ya te pareces a Jimmy Santi”, le dijo Rosángela Espinoza al integrante de ‘Las Cobras’.

“Yo siempre he contado que me he operado la naricita, es lo único. ¿Orejas? No, si aun están grandes”, respondió Mario Irivarren tras el comentario de su compañera.