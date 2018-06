Mario Hart le dice ‘adiós’ a su postulación como regidor de Lima por esta razón

Hace unos días, Mario Hart sorprendió a sus seguidores al anunciar su postulación como regidor de Lima para el partido Perú Patria Segura de Renzo Reggiardo, candidato a la alcaldía de Lima.

Esta vez el piloto Hart ha vuelto a acaparar la atención de los medios al indicar que ante tanta presión ha preferido dar un paso al costado y no participar en la lista de candidatos a regidores de Lima.

A través de un comunicado presentado por el partido Perú Patria Segura, Mario Hart señala que al ser considerado no compatible en un cargo político, se ve obligado a no participar.

“Al no haber contemplado que mi participación en los medios de comunicación no es compatible con un cargo Político por parcial que sea, como lo es el ser Regidor, es que me veo obligado a oficializarte mi decisión de no participar de la lista de candidatos a Regidores de tu prestigioso Partido”, señaló el esposo de Korina Rivadeneira.

Por otro lado, Mario Hart señaló que seguirá firme en su decisión en incentivar el deporte a los jóvenes.

“Mi preocupación se mantiene inalterable, por lo que estaré a tu disposición y seguiré apoyándote para lograr el desarrollo de mi Plan de Trabajo expuesto”, aseguró.