El empresario y corredor de autos, Mario Hart dejó en claro que sí puede opinar sobre la infidelidad debido a que ha aprendido de sus errores y ahora tiene una vida familiar tranquila y feliz.

“Yo creo que tengo todo el derecho a opinar, no quita que en algún momento haya podido cometer mis errores también, pero en todo caso ahora llevo una vida muy tranquila, muy familiar y tengo clarísimo que es lo que quiero para mí y para a mi familia”, señaló Mario Hart en ‘América Espectáculos’.

“De los errores se aprenden, creo que sí he aprendido, simplemente dejo mi punto de vista”, agregó el corredor de autos.

Por su lado, Korina Rivadeneira también defendió a Mario Hart y aclaró que le parecen válidas sus opiniones. “Errar es de humanos y el hecho que haya tenido errores no quiere decir que no podamos opinar, ni decir nuestra manera de pensar, me parecen válidas sus opiniones”, dijo.

Mario Hart también fue invitado al programa ‘América hoy’ y recalcó que él ha aprendido de sus errores y que vive una vida feliz con su familia.

Mario Hart ya no quiere un tercer bebé

