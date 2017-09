Maricarmen Marín: "La vida me ha enseñado que sí se puede soñar y pensar en grande"

Maricarmen Marín ha sabido calar corazones con su música, actuación y conducción, pero sobretodo con ese carácter bastante jovial y risueño. La multifacetica artista sabe que gracias a su carrera puede llegar a mucha gente, es por ello que cuando supo de la campaña “Baños Cambian Vidas” no lo dudó ni un instante en apoyar esta causa.

“Si tengo la oportunidad de llegar a muchas personas, por qué no enviarles un mensaje para que puedan ayudar, que nos pueda hacer mejores peruanos. Así que ni bien me comunicaron de la campaña, sentí un compromiso bonito. Realmente las familias que han logrado esto han sentido un cambio de vida, es cosa seria, porque es importante tener un baño digno, hay más seguridad para los niños porque ya no salen solos en la noche”, contó la cantante, quien viajó a Cascas para conocer la verdadera situación de este pueblito de Trujillo.

Los que estamos acostumbrados a tener baño en nuestros hogares nunca imaginamos la gran importancia que tienen estos, y la gran necesidad que es para muchos que no han nacido con esta oportunidad.

“Hay muchas familias que viven así desde hace muchos años, sin condiciones de higiene básicas”, indicó la cantante, quien dejando de lado el glamour y con las zapatillas bien puestas, subió hasta las casitas más alejadas del pueblo para comprobar la condición de tres familias que han sido favorecidas por esta campaña.

Sin embargo, sabe que aún hay mucho que lograr. Aún hay familias sin esta oportunidad. Es ahí donde Maricarmen Marín calza perfecto en esta trabajo de Kimberly Clark y la ONG Water For People. Ella se encarga de incentivar a través de sus redes a comprar un rollo de papel higiénico Suave con el logo Baños Cambian Vidas, además de explicar cada vez que puede sobre esta noble causa.

“Todo lo que tú quieres en la vida se puede lograr, créeme que se cumple, simplemente hay que trabajar en eso, de eso he visto la vida. Llevar este mensaje para mi es muy importante, me llena el alma de alegría, yo sé que acciones buenas traen acciones buenas, porque estas familiar también repetirán lo que estamos haciendo”, señaló Maricarmen.

“Mi legado es ese al final, lo que digo, mis acciones, el arriesgar. Todo lo que he vivido me ha enseñado que se puede soñar, ¿por qué no pensar en grande? Trabajando se puede”, acotó.

DATOS

Esta campaña se hace a nivel mundial, empezó en la Indica y luego se continuó en Europa con la misma metodología. En Sudamérica empezó con Bolivia hace dos años y en el 2016 inició el trabajo con Perú.

Juan Francisco Soto es el Director de Water For People Perú y es el responsable del proyecto en las comunidades de Cascas y Asunción en Trujillo.

Este es un proyecto a largo plazo. Si no terminan con su labor en Cascas, con el saneamiento de agua y desagüe, no pueden continuar el proyecto con otro pueblo. Puede durar de 3 a 5 años con la ayuda de las municipalidades, colegios y hospitales.

Se ha tenido que capacitar a las familias sobre la importancia del cambio de hábito de higiene, el cuidado del agua, el peligro de salir en la noche para ir al baño (letrinas), sobretodo para los niños.

Hasta la fecha 240 familias han mejorado o han construido sus baños nuevos, la meta es todo el pueblo.