Maricarmen Marín: "Con los años aprendes a enfocar tu carrera"

Aún recuerda cómo empezó, una adolescente cargada de ilusiones y con gran talento, pero sobretodo con ganas de aprender cada día. Ya han pasado 20 años y sigue así, no para de soñar… siempre con la cabeza en alto.

Los que hemos podido compartir gratos momentos con ella damos fe de sus ganas de salir adelante y más aún de su energía, aquella que hace que te preguntes, a qué hora estalla de tanta presión, lo cual es lógico ante su apretada agenda.

“Intento siempre trabajar en mi paciencia, en mi tranquilidad, intento estar siempre contenta, no solo disfruto el resultado de todas las cosas sino del proceso. Y bueno, cuando sucede algo en mi vida nunca es con los demás, sino siempre conmigo. También he aprendido que si no estoy muy bien, me aguanto y no me meto con nadie. No trato seria a ningún seguidor, pero sí le digo: ¡Aaay! ¡Estoy adolorida del alma! Y supongo que me entienden”, cuenta con una gran carcajada.

En estos 20 años, el público no solo la ha visto crecer en su carrera, sino también ha sido testigo de algunos amores que ha tenido en la vida. Sin embargo, ella ha sabido llevar su camino lejos de revelaciones respecto a su estado sentimental.

“En estos años vas entendiendo cómo se maneja la industria, los medios, te vas dando cuenta cómo quieres manejar tu carrera. Es emocionante porque he aprendido que cuando sigues tu pasión, tus ganas de seguir adelante, no es necesario hablar de otra cosa que no sea tu vida íntima”, asegura.

¿Ha sido difícil?

Siempre he sido sincera, no he tenido que ocultar nada, porque mi vida tampoco es que tenga grandes cosas que ocultar, lo que sí es complicado es saber cómo quiero ir enfocando mi carrera. Me ha pasado que yo creía que era de una manera, y luego te das cuenta que debes tener un poco de cuidado, es lo que he ido afinando y trabajando en el día a día. Muchos de los periodistas son amigos míos, me han visto crecer, siempre voy a tener mucho cariño hacia ellos.

Hoy en día se apela mucho a contar temas íntimos para resaltar…

Mi vida es una y mi carrera es otra, nunca se mezcló, nunca ha sido mi intención hacerlo, y si alguna vez ha pasado, me ha molestado en lugar de alegrarme, siento que eso no me ayuda. Créeme que si quisiera que hablen de mi vida, me esforzaría menos por mi carrera. Yo por ahí no quiero que se enfoque, y créeme que no ha sido difícil callarme cuando ha sido necesario. Quiero que el público hable de mi carrera, de mis logros, y bueno mi vida es sencilla, vivo y me apasiono por mi trabajo.

Este 16 de marzo celebras tus 20 años de carrera en la explanada de Plaza Norte. Miras hacia atrás y ¿cuál es tu reflexión?

(Con la emoción que la caracteriza) ¡Ay, Anita! ¡No dejar de soñar nunca! Yo estoy muy agradecida con el público, me han apoyado tanto que esta celebración es para ellos. Al final siento que tenemos mucha similitud en eso, todos queremos lograr lo que queremos, yo he trabajado con toda la pasión del mundo, aprovechando cada una de las oportunidades. No siempre ha resultado lo que he querido, incluso he visto cómo otras personas lo han logrado, pero me he alegrado por ellos y me he dicho: “Yo también voy a poder”. Siempre hay que luchar pese a las adversidades y eso quiero transmitirle a mi público.

Es difícil no sentir envidia por otros…

Es natural sentirlo, pero si enfocas tus sentimientos es lindo. La gente está muy acostumbrada a criticar, es más difícil para algunos felicitarte por tus logros, que mirar con ojos limpios el éxito del otro. En mi camino yo me he pasado viendo mis logros en otros, pero a mi me enseñaron que con esfuerzo en algún momento llegará lo que quiero.

¿Sientes que estos 20 años han pasado rápido?

¡Síiii! No pensé que eran 20 (rompe en carcajada), he trabajado todos estos años con tanta pasión que nunca me detuve a contarlos. Este concierto resume un poco más mi vida, habrá artistas invitados, podré contarles un poco más de mi historia, mis alegrías, mis tristezas y mis pasiones.

¿Cómo manejas tu tiempo con la actuación, canto y conducción?

Yo disfruto cada cosa que hago, me apasionó mucho, pero sí trato de ordenarme.

La actuación te llevó a conocer a Laura Zapata…

Casi me muero cuando me dijeron que Laura Zapata actuaría en La peor de mis bodas 2, yo soy de la época de María Mercedes, María La del Barrio, cuando viene esta película, no podía creerlo. Cuando me dijeron que actuaría fue muy emocionante, y más cuando llegó al Perú. Incluso me la pasaba ensayando mirándome en el espejo cómo la saludaría (practica en mi delante con voz seria, de forma coloquial y dulce, mientras se ríe). Tenía mucha curiosidad de cómo era. Nos hemos grandes amigas, junto con Gabriel Soto, ha sido increíble, un sueño.

Tuviste la oportunidad de trabajar con Yalitza Aparicio, ¿qué tal la experiencia?

Hemos trabajado en un comercial con H&S, estuve con ella unos 6 días, ha sido bonito poder conocer a una mujer que rompe todos los estereotipos, una linda experiencia.

Ella fue muy criticada por su apariencia física y sus nominaciones en los Premios Oscar…

Lo que pasa es que a todos nos han marcado qué es bonito y qué es feo, lo vemos en la televisión o eventos de belleza. Es realmente emocionante para todas las latinas que exista una mujer como ella y que se lleve todos los honores, hay que alegrarnos por los demás.

Maricarmen Marín cuenta las horas para el gran día, el 16 de marzo es su gran noche, donde contará con la presencia de grandes invitados como Deyvis Orozco , Agua Bella, entre otros. La cita es en la explanada de Plaza Norte a partir de las 9 de la noche.

¿Qué debes hacer para conseguir tu entrada? Muy fácil, comprar 30 soles en productos H&S y con el voucher canjear 2 entradas en “Teleticket”: https://teleticket.com.pe/evento/V6390