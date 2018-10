Manolo Rojas levantó su voz de protesta contra el programa de Gisela Valcárcel

Manolo Rojas se mostró en desacuerdo con la producción del programa El dúo perfecto, que aceptó a Daniela Darcourt y a Pedro Loli como pareja. Según manifestó, dicho acontecimiento los pone en ventaja ante los demás competidores, ya que ambos han levantado la copa de la primera y segunda temporada del mismo programa.

“A mí realmente me parece injusto ante los demás participantes, porque no hay igualdad ni equilibrio, no porque sean buenos cantantes, sino que ambos vienen de haber levantado la copa. La producción no debió permitir eso. Igual Vernis (Hernández) y yo, dejaremos todo en la pista. Nuestro deseo es llegar juntos a la Gran Final”, destacó Manolo, quien sorprende en su faceta de cantante en el reality de Gisela Valcárcel.

Relató también que se encontraba bajo asesoramiento médico constante, pues no solo debía tener controlada su diabetes, sino porque la reciente muerte de su padre la afecto considerablemente y aún no podía asimilarlo.

Por otro lado, Manolo Rojas será el encargado de entrenar a parte del elenco de “Los vándalos del humor”, nuevo grupo de comediantes dirigidos por el conocido guionista Hugo Tasayco, que realizarán una presentación en Palco Restobar (Carlos Izaguirre 1296, Los Olivos) el 26 de octubre.

Además, compartirá toda su experiencia con sus pupilos para enfrentarse en el escenario con Jhon Sandoval, mejor conocido como “Nabito, quien actualmente trabaja en el programa “El Reventonazo de la Chola”.

“Estos muchachos tienen gran talento, además de actuar y cantan. Por eso los apoyaré en su primera presentación en el cono este. Les daré todo mis tips para que puedan vencer a Nabito en el enfrentamiento que tendrán sobre los escenarios”, comentó Manolo Rojas.