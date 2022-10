Magaly Medina no pudo evitar responderle a Gisela Valcárcel la noche del último lunes en su programa “Magaly TV: La Firme”, luego que la popular ‘Señito’ le dirigiera un contundente mensaje en el regreso a las pantallas de “El Gran Show” el pasado sábado.

Es así que la ‘Urraca’ desmenuzó punto por punto el discurso de la madre de Ethel Pozo y dedicó gran parte del espacio que conduce y que se transmite por ATV, a aclarar y dar su versión de los hechos que -según indicó- no fueron como la rubia presentadora los contó.

“Han pasado 25 años Gisela Valcárcel, pero algo que yo no hago es mentir; sin embargo tu mientes con un desparpajo que realmente asusta, se me pone la piel de gallina de lo mentirosa que puedes ser o de lo que tu mente, derrepente enferma, ha creado”, indicó en un inicio.

“Habrás querido que alguna vez yo sea tu amiga, tú seas mi confidente y que yo te cuente cosas y que llore frente a ti. La gente que me conoce sabe que yo para llorar soy bien dura, tengo que mojarme así, mira hace ademán de echarse agua en los ojos) para que me salgan un par de lagrimas, porque las lagrimas fáciles no me salen”, agregó,

“Hay cosas que si me conmueven en la vida. Yo lloro más fácilmente con una película romántica que con un hecho de mi vida cotidiana (...) Pero con los hechos de mi vida personal no lloro y cuando lloro lo hago con los amigos que quiero, con la gente que es mi confidente, con mi familia, y no con una desconocida como tú”, precisó.

Tras explicar que la única vez que se juntó con Gisela Valcárcel fue en 2013, la feria televisiva NATPE, realizada en Miami, y explicar que la ‘Señito’ le contó detalles de la infidelidad de Javier Carmona, su entonces esposo, con Tula Rodríguez, Magaly Medina volvió a la carga para reafirmar que su colega nunca fue su ‘paño de lágrimas’.

“Pongamos las cosas en su sitio Gisela, no engañes a la gente, Si alguna vez alguien que está en televisión me ha visto llorar a mí, puede haber sido Rodrigo González, cuando era mi amigo, porque era mi confidente, mi ,paño de lagrimas,, así como yo fui el suyo, pero tú no tienes ese derecho”, recordó.

Y sentenció: “Contigo no lloraría ni siquiera como Magdalena, ni siquiera como cocodrila, nunca jamás con una mujer a la que no respeto y con la que además esa noche me solidaricé por lo que me contó cómo la había traicionado su entonces marido con Tula Rodríguez”.

