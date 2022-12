Luego de que el conductor de ‘Más espectáculos’ Choca Mandros dijera que Said Palao solo le debe explicaciones a Alejandra Baigorria por abrazar a una modelo, la periodista de espectáculos Magaly Medina llamó machista a la figura de América Televisión por esas declaraciones.

Según la conductora de ‘Magaly TV, la firme’, Said Palao es una figura pública y por eso les debe explicaciones a sus seguidores y no solo a la empresaria de Gamarra.

“Tanto se te ha metido en la cabecita que como eres integrante de América, ahora piensas que, porque eres un conductorcito de América, ahora tú vas a dictar las normas de lo que se acostumbra a nivel mediático o no mediático. Ay por favor, por eso le dicen la lavandería, porque le lavan la cara a todo el mundo”, señaló Magaly Medina.

“No puede estar diciendo que es algo que solo les compete a ellos, no, no, no, cuando tú vives del resto de la gente, tienes negocios que haces con tus redes, les debes una explicación, no solo son personas x, son dos mediáticos que le deben todo a su público, por lo tanto, tienen que dar explicaciones de lo que hacen con su vida”, agregó la periodista.

La conductora quedó sorprendida por la defensa de Choca Mandros a Said y por eso lo calificó como machista. “No sé cuál es su mentalidad machista, y miren que Choca, siendo además gay, debería ser más promujer, no tolerar este tipo de faltas de respeto. Ahora es un machista cualquiera”, dijo la conductora.





