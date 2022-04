Ha pasado una semana desde el escándalo de infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz; sin embargo, la noticia continúa siendo el tema del día para los programas de farándula, entre ellos, el conducido por Magaly Medina en ATV.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ habló nuevamente de Aldo Miyashiro y le envió un mensaje, el cual interpretó tras escuchar las declaraciones de Érika Villalobos en una entrevista para YouTube.

Y es que, durante una parte de la mencionada entrevista, Érika Villalobos afirmó que prefiere “cerrar estapas”. “Yo soy de cerrar etapas a mí no me gusta estar abriendo... reencuentros. Me gusta pasar a una siguiente etapa”, señaló la actriz.

De inmediato, Magaly Medina se dirigió al conductora de “La Banda del Chino” diciendo: “Lo ha dicho claramente, Miyashiro escucha. Ella no va a volver contigo. Es lo que da a entender con que ella no es de reencuntros, a ella le gusta cerrar etapas”.

SOBRE ÉRIKA VILLALOBOS

Asimismo, Magaly Medina también se refirió a la entrevista que tuvo Érika Villalobos con el programa “Arriba mi gente”, donde conversó con su amiga Gianella Neyra, pero evito hablar sobre la reciente polémica.

La conductora del programa “Magaly TV: La Firme” aprovechó los primeros minutos de espacio para opinar de las recientes apariciones públicas de Villalobos. Según opinó Medina, la aún esposa de Miyashiro “está sufriendo” y no puede ocultarlo.

“Su cara no era de la más agradable. Ella lucía desmejorada y tenía la tristeza impregnada en la mirada, en la expresión y en todo el rostro. Evidentemente está sufriendo y no puede ocultarlo del todo, pese a sus clases de actuación. Ese dolor es tan profundo que no puede dar una sonrisa, ella no puede dibujar una sonrisa en su expresión”, comentó Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro le pidió disculpas a Fiorella Retiz

Aldo Miyashiro le pidió disculpas a Fiorella Retiz https://www.americatv.com.pe/