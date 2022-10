Luego que Gisela Valcárcel le enviara un mensaje a través de su programa “El Gran Show”, Magaly Medina reapareció en público y, tras emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, se dio un tiempo para responder a la polémica declaración de la ‘Señito’.

En conversación con el diario Trome, Magaly Medina le restó importancia a las declaraciones de Gisela Valcárcel y aseguró que no ve su programa sabatino; sin embargo, tomó conocimiento de la polémica a través de los medios digitales.

“Me he enterado en la mañana que he sido tendencia. No veo su programa, yo empiezo a trabajar el lunes, sábado y domingo veo mi vida personal, pero he leído los periódicos. Ahí nos veremos, con ella siempre estamos de igual a igual, me encanta”, señaló la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

“Ella vive de mis ampays, yo lo he dicho, ella toma nota de todo lo que yo hago, yo chambeo para ella. Es que es tan hipócrita esa mujer, es la alcahueta más grande de la televisión”, agregó al citado medio.

La popular conductora de televisión, Magaly Medina, asistió a sufragar y a su salida fue abordada por los medios, quienes le consultaron sobre Gisela Valcárcel. Esto fue lo que respondió.

Como se recuerda, en el primer programa de “El Gran Show”, Gisela Valcárcel salió en defensa de Melissa Paredes y envió un fuerte mensaje a Magaly Medina, a quien le pidió que reflexione.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todo va a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, manifestó la conductora de TV.

“No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia. ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda... Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, añadió, notablemente molesta, Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel arremete contra Magaly Medina