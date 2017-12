Magaly Medina da inesperado y contundente mensaje sobre suspensión por un año de Paolo Guerrero

El Perú amaneció con una triste noticia, la FIFA anunció que decidió suspender a Paolo Guerrero por un año, con este resultado el capitán de la Selección Nacional se queda fuera del Mundial Rusia 2018.

La información fue dada en las primeras horas del día, Magaly Medina informó en “90 Matinal” sobre el tema y no solo eso, pues también lanzó un inesperado y contundente mensaje sobre el difícil momento que vive Paolo Guerrero.

Magaly Medina recordó que ella vivió en carne propia un proceso judicial y, que pese a que se tenga la verdad de lado, esta no siempre es fácil de demostrar ante los jueces.

“Así son los juicios, a veces en los juicios uno puede estar en el lado de la verdad. Me ha pasado, uno lo cree y está convencido, pero en un juicio lamentablemente uno no puede demostrar ante los jueces que lo que uno dice es cierto. Ahora este hecho le ha tocado vivir a Paolo Guerrero ante la FIFA no poder demostrar una verdad que él dice que es suya, que es cierta, que la ha mantenido firme hasta el final. Sin embargo, a la FIFA eso no lo ha convencido bien y lo acaban de suspender”, dijo la conductora de Latina.