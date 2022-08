Magaly Medina no perdió oportunidad para arremeter contra Deyvis Orosco y Janick Maceta, luego que recientemente estrenaran la canción “Fiesta”, en el que la exMiss Perú Hace su debut como cantante.

“A mí me parece que Janick es muy guapa, hizo un papel impresionante en el Miss Universo, pero no canta nada, está igual que Deyvis, porque él no canta nada, no tiene la voz de su padre”, indicó inicialmente.

La ‘Urraca’ señaló que esto era algo que ya sabía y admitió que “no lo quise decir para no herir susceptibilidades porque ya saben cómo es la suegra (Jessica Newton) y de verdad yo no quería pelearme con ella”.

“Si el chico tiene su público, ha debido contratar un maestro de canto. Un coach vocal para en los conciertos dar todo de sí. Estuve viendo los views en YouTube y no es que tenga una gran avalancha de views. Con un poco de autotune y

Pero no solo eso pues -aparentemente- a la conductora no le habría caído bien que Deyvis y Cassadra Sánchez LaMadrid hayan anunciado que ya tiene madrina para su pequeño Milan y arremetió contra el cumbiambero y su forma de vestir, recordando incluso su look en el baby shower de su pequeño.

“Yo no sé por qué sigue insistiendo en ponerse lentes. No es Maluma, no es J Balvin, es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos”, manifestó.

“A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé siempre. De verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente... Temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, disparó.

“Cuando fue al baby shower y se puso lentes... ¡Con lentes a las 8 de la noche! ¡Dios mío! Tú te vas desligando del personaje y no te vas a aparecer con unos lentes quitándole el protagonismo a la madre embarazada”, cuestionó.

“De verdad, que los lentes no le hacen ningún favor, debería de quitárselos, ¿por qué taparse la mitad de la cara con los lentes? Los artistas lo hacen, pero miren que artistas pues”, finalizó.

