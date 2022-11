La periodista de espectáculos, Magaly Medina, conmovió a sus más de un millón de seguidores en Instagram tras animarse a contar por qué usa una pulsera roja con un ojo turco todos los días.

Y es que sus seguidores se percataron que nunca se quita este amuleto y quisieron saber por qué. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ explicó que, pese a que la pulsera ya está desteñida, no se la quita porque se lo regalo una muy buena amiga, la que pasó por muy duros momentos.

“Nunca llevé estas cosas hasta que una buena amiga mía, a la que conocí en Estados Unidos y acababa de tener una operación abierto, me la regaló. Ella se enamoró, vino a Perú, estuvo muy mal con Covid-19 y sobrevivió de milagro... La primera vez que almorzamos tras recuperarse del Covid-19, por la que estuvo en cuidados intensivos durante muchísimos meses y luego tuvo una terapia larguísima, nos juntamos para almorzar y me dijo que había estado mirando las cosas que la gente me decía en los diarios o las redes sociales y que sentía que había mucha gente que envidiaba la felicidad y el éxito que tenía en la vida”, contó emocionada Magaly Medina.

“Entonces me dijo yo quiero: ‘quiero regalarte algo’. No me dejó responder y me lo puso. Me lo puso con tanto cariño, con tanta protección. Además, durante el Covid-19 sufrió un mal de amores terrible, la persona por la que vino a Perú terminó la relación. Acababa de pasar por tantas cosas en la vida y era una sobreviviente. Me dio (la pulsera) con tanto cariño y sentí que la energía con la que me la daba (la pulsera) era más poderosa que la pitita roja y ojo turco. Desde que me lo puso no me lo he quitado porque siento que algo que das con tanto amor, buenas vibras y energía es lo que me va a proteger”, contó la periodista.

La conductora de televisión aseguró que siente que esa pulsera la protegerá de la envidia y las malas energías y que pese a estar de gala siempre usa su pitita roja. Además, explicó que la buena energía no nace de un amuleto, sino de la persona que te lo regala.





