La periodista Magaly Medina se animó a brindar a Alondra García Miró un consejo tras los rumores, cada vez más fuertes, sobre su alejamiento del que sería su exnovio, el futbolista, Paolo Guerrero.

Medina le aconsejó voltear la página, como se conoce no es la primera vez Alondra se aleja del popular capitán de la selección peruana. Así lo dijo en la última edición de su programa ‘Magaly TV, la firme’.

“Esta chica ve pasar los años esperando que Paolo Guerrero decida comprometerse con ella; bueno están comprometidos con anillo, pero eso no quiere decir que quiera casarse. Ella ya debería de voltear la página, es una mujer joven y todavía le falta caminar por la vida. Hay mujeres que dicen con este, me voy a casar y no salen de eso”, sostuvo la periodista.

Doña Peta aliada de Alondra

“La que quería que se case (Alondra) con su hijo era la mamá de Guerrero, parecía la aliada de Alondra y ella que parecía desesperada por matrimoniarse con Paolo Guerrero. Algunas mujeres que piensan que, si tienen a aliada a la suegra, ya tienen asegurada el ‘matriqui’, pues aquí no le funcionó a Alondra”, expresó.

La periodista aseguró que Paolo Guerrero “quiere volar solo hace tiempo”. Recordó que Alondra García Miró pasó el último fin de semana con sus amigas, entre ellas estaba Flavia Laos.

“Flavia debería la debería llevar un rato de jarana. Yo creo que le hace falta a Alondra despeinarse un poquito, a ver si eso le hace gracia al exnovio, podría ser, cómo le llamamos... Para evitar especulaciones debería (dar a conocer si ya han terminado)”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina aconseja a Alondra García Miró

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué hizo Brunella Horna con las carteras de Renzo Costa?

¿Qué hizo Brunella Horna con las carteras de Renzo Costa?





TE PUEDE INTERESAR