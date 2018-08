Macla Yamada: "El amor es parte fundamental de la vida"

Después de dos años, Macla Yamada regresa al teatro con su unipersonal Una historia de amor israelí. En una etapa más madura y renovada, según ella misma cuenta.

“Estoy muy contenta con el regreso de la obra, es una temporada más larga. Me llega este regreso en una etapa distinta de mi vida, más madura, enamorada”, indicó la actriz, quien dice que siempre ha apostado por el amor, “tanto de la pareja como de las personas que nos rodea. Es lo que realmente nos hace feliz”.

“Una historia de amor israelí” de Pnina Garyes, está basada en hechos reales y se presenta desde el 16 de agosto hasta el 09 de setiembre, de jueves a domingo en el Teatro de Cámara del Centro Cultural El Olivar (Calle La República 455, San Isidro)

El encargado de la dirección es Gonzalo Tuesta, quien no dudó en darle nuevamente la oportunidad a Macla Yamada. “Él es una persona muy sensible. Al principio sentí algo de nervios por tratarse de un unipersonal, pero Gonzalo me dio la confianza. Y estoy agradecida de que haya quedado contento con el resultado”.

Tiene en su haber variadas participaciones en producciones televisivas y hoy en día es conductora de Entre memes, un programa que le cambió todo el panorama en lo que el fútbol se refiere.

“La televisión es muy diferente que el teatro. Gracias a la pantalla he podido estar en producciones que me han gustado mucho, es más masiva, las personas te reconocen más rápido y puedes corregir tu error en las grabaciones. En el teatro tienes que ensayar mucho y trabajar con el error en el mismo escenario, pero el contacto con el público es más íntimo. Hoy por hoy me siento más cómoda con el teatro”, explicó la joven de 26 años.

Macla Yamada aclaró que le emociona ser parte del arte, tanto en TV, las tablas como el cine, sin embargo, señaló que admira mucho a sus compañeros que hacen las tres cosas a la vez. “Yo no puedo trabajar todo a la vez, creo que el que mucho abarca poco a aprieta, es una opinión personal porque me siento apretada con el tiempo. Por ahora no tengo ese super poder”, dijo entre risas.

Gracias a su conducción en Entre memes, pudo viajar a Rusia para hacer la respectiva cobertura del Mundial, hecho que la dejó marcada por la grata experiencia.

_“Aprendí mucho, y tuve mucha suerte porque me propusieron ser conductora justo cuando vamos al Mundial, fue una experiencia hermosa, mi familia estuvo feliz por mi. Creo que el momento más bonita es el abrazo de gol, no sabes lo que es ver a tanta gente que viene de diferentes países, gritando el gol emocionados, regresé recargada, y esa emoción me sirvió también para la obra. El amor está en todos lados y es parte fundamental de la vida”, concluyó.

Una historia de amor israelí

Cuando Margalit conoce y se enamora perdidamente de Eli, un soldado pionero israelí, en un bus camino a Jerusalén, ella hará lo imposible para estar con él.

El encuentro casual de estos dos jóvenes desatará la constante labor por estar juntos a pesar de los cambios políticos y la lucha armada interna que sufre su nación y que comienzan a afectar cada vez más sus vidas. Un futuro incierto brilla sobre esta joven pareja, donde los ideales se enfrentan al corazón: ¿podrá el amor sobrevivir a la violencia que enfrenta su nación?