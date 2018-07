Macarena Vélez regresa a Esto es Guerra y le responde con todo a Rafael Cardozo

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Macarena Vélez marcó su regreso a la competencia para integrar el equipo de los Retadores. La rubia explotó de felicidad y le dejó un claro mensaje a Rafael Cardozo, quien minimizó su retorno.

“No sé qué tanta felicidad en su equipo si con ella estaban perdiendo todo. Regresaste para ser eliminada de nuevo, ojo”, dijo el brasileño frente a Macarena Vélez.

“Mira Rafa, yo he venido acá porque mi equipo me necesita y porque los puntos de Los Retadores los hago yo. Sin mí, el equipo no es el mismo”, manifestó Macarena, ante los aplausos de sus compañeros de equipo.